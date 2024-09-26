Польше предрекли бесконечную «волынскую резню» в случае, если бы Украина получила постоянное место в Совете Безопасности ООН. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале .

«Если гипотетически представить себе реализацию такого сценария, то — и Сикорский не может этого не понимать — поляки получат на ооновской площадке первыми — получат от необандеровцев бесконечную „волынскую резню“», — заявила дипломат.

Так Захарова прокомментировала заявление главы польского МИД Радослава Сикорского, поставившего под сомнение законность получения Россией постоянного места в СБ ООН в качестве правопреемницы Советского Союза. По ее словам, в Киеве регулярно поднимали этот вопрос, надеясь получить место в совете.

Захарова также задала вопрос главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, предостерегающего Украину от капитуляции в условиях конфликта, стоит ли также действовать Сербии, от которой Запад отрезал историческую область Косово.