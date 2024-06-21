Березы и конь. Необычный портрет Путина показали во Вьетнаме

В Вьетнаме показали портрет Путина тенью от скульптур берез и коня

Необычный портрет президента России Владимира Путина показали на концерте на сцене Большого оперного театра в Ханое в честь его визита во Вьетнам. Картину создали с помощью теней от вращения скульптур берез и коня, сообщило РИА «Новости» .

На сцене театра представили два портрета: на темное полотно проецировали свет, который проходил через скульптуры берез и коня, вставшего на дыбы.

На первом портрете показали российского лидера в молодости, а после вращения скульптур, на полотно проецировался портрет Путина, но уже в должности президента РФ. Выбор скульптур авторы объяснили тем, что береза олицетворяет русскую культуру, а конь является символом силы и стойкости.

Комментируя первый портрет, диктор отметил, что это изображение «молодого человека, который горит желанием видеть Россию сильной». Второе изображение сопроводили словами, что на портрете человек, «посвятивший свою жизнь строительству суверенной России».

Переговоры Путина и лидера Вьетнама То Лама прошли в Ханое 20 июня. Стороны подписали ряд документов о сотрудничестве стран в разных сферах.