Береговая охрана США засекла приближение российского корабля «Карелия» к Гавайям

Российское военное судно приблизилось к американским территориальным водам вблизи гавайского острова Оаху, вызвав операцию береговой охраны США. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем официальном сайте .

По данным пресс-службы это произошло 26 октября, когда российский разведывательный корабль Военно-морского флота России «Карелия» оказался в 15 морских милях от побережья острова. Для наблюдения за ним направили самолет HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и сторожевой катер.

Действия происходили в соответствии с нормами международного права, разрешающего военным судам находиться за пределами 12-мильной зоны территориальных вод. Российский корабль оставался в разрешенной для судоходства области.

В сообщении береговой охраны подчеркнули, что все маневры выполнялись безопасно и профессионально. Российское судно не нарушало морские границы Соединенных Штатов.

