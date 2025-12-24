Береговая охрана США приготовилась к захвату связанного с Венесуэлой танкера

Американская береговая охрана после прибытия подкрепления может захватить нефтяной танкер Bella 1, который шел к Венесуэле под панамским флагом. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Reuters .

По его данным, береговая охрана ожидает дополнительных сил. Когда прибудет подкрепление, военные попытаются совершить высадку на борт и захватить его.

Американская береговая охрана с 21 декабря преследует танкер, команда которого отказывается пускать американцев на судно. Где именно находится Bella 1, издание не уточнило.

Приказ о захвате поступит одной из двух спецгрупп в составе Береговой охраны США, имеющих необходимые для этого средства. Агентство не исключило попытку американских военных высадиться на борт с вертолетов.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян допустил начало обострения конфликта с Венесуэлой накануне выборов в США. По его мнению, американское руководство будет избегать отправки сухопутных войск и ограничится авиаударами.