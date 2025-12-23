Политолог Ордуханян предположил, что США начнут вооруженное противостояние с Венесуэлой ближе к выборам

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян высказал мнение о перспективах развития текущего кризиса между США и Венесуэлой. Об этом сообщил « Ридус ».

Согласно оценке эксперта, нынешнее напряжение маловероятно перерастет в широкомасштабную войну в ближайшей перспективе, однако не исключен сценарий обострения конфликта накануне выборов в Соединенных Штатах.

Ордуханян предположил, что администрация Трампа постарается ограничить возможное вмешательство серией авиаударов, избегая отправки сухопутных войск. Политолог привел аналогии с недавней ситуацией вокруг Ирана, подчеркивая непредсказуемость американской внешней политики.