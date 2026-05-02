Береговая охрана Йемена сообщила о вооруженном захвате танкера

Танкер M/T EUREKA атаковали и захватили у берегов Йемена неизвестные вооруженные люди. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на береговую охрану республики.

ЧП произошло у берегов провинции Шабва.

«По предварительной информации, танкер подвергся вооруженному нападению неизвестных лиц, которые поднялись на борт и захватили его, после чего направились в сторону Аденского залива, к сомалийскому побережью», — указано в публикации.

Танкер найден. Сейчас специалисты принимают необходимые меры по обеспечению безопасности экипажа.

Ранее беспилотники ударили по танкеру с нефтью рядом с Турцией в Черном море. У корабля были выведены из строя мостик и машинное отделение. Вся команда из 27 человек — граждане Турции, никто не пострадал.