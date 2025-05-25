Береговая охрана Японии без предупреждения провела стрельбы у Кунашира

Береговая охрана Японии провела тренировочные стрельбы в своих территориальных водах к западу от острова Кунашир. Предварительного уведомления не было, сообщила газета Yomiuri .

По данным издания, в ходе учений произвели 66 выстрелов из 13-миллиметрового пулемета, а также запустили две сигнальные ракеты. После того, как выяснилось, что официальное предупреждение не опубликовали, тренировочное мероприятие свернули.

В районе учебных стрельб никто не пострадал, материальный ущерб также отсутствует. На момент тренировки там не было других судов.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова оценила заявление японского премьера Сигэру Исибы о намерении закрепить за Японией «принадлежность» Курильских островов. По ее словам, у Токио в этом плане нет никаких перспектив. До этого Исиба впервые за последние семь лет ужесточил риторику относительно островов.