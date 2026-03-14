«Береги себя, моя Сава». В Помпеях нашли признание в любви возрастом две тысячи лет

WTJ: археологи нашли в Помпеях любовное граффити возрастом около двух тысяч лет

В Помпеях археологи нашли древнее граффити с признанием в любви, которое оставили на стене около двух тысяч лет назад. О трогательной находке сообщил сайт What’s The Jam .

Исследователи заново изучили стену, которую раскопали еще 230 лет назад. С помощью нового оборудования они смогли различить около 300 надписей, выцарапанных на камне до извержения Везувия в 79 году нашей эры. Среди граффити ученые расшифровали короткое, но искреннее любовное послание.

«Я спешу. Береги себя, моя Сава, и обязательно люби меня!» — гласила надпись.

Рядом археологи также нашли рисунок гладиаторского боя и другие образцы античного уличного творчества.

Директор археологического парка Габриэль Цухтригель заявил, что новые технологии помогли в буквальном смысле открыть новые комнаты древнего мира. Специалисты уже сохранили больше 10 тысяч надписей по всему городу. Такие граффити стали бесценным свидетельством повседневной жизни Помпей, которую город навсегда сохранил под слоем вулканического пепла.

