Археологи обнаружили в Египте древние гробницы, относящиеся к эпохе Древнего царства

Археологи обнаружили в египетском регионе Куббет Аль-Хава, неподалеку от города Асуан, древние гробницы, относящиеся к эпохе Древнего царства. Находки включают несколько погребальных шахт и камер, в которых сохранились ценные артефакты, позволяющие глубже изучить похоронные обряды и культуру древнего Египта. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на SCA.

Один из интересных выводов исследователей заключается в том, что гробницы многократно использовались в разные исторические периоды, начиная с Древнего царства и заканчивая Первым переходным периодом и Средним царством. Это свидетельствует о важности данного места для древних египтян на протяжении тысячелетий.

Наиболее значимой находкой стали две погребальные камеры, в которых находились более 160 глиняных сосудов, покрытых иероглифическими надписями. Сосуды использовались для хранения зерновых культур и жидких продуктов. В окрестностях гробниц были обнаружены бронзовые зеркала, алебастровые емкости, украшения и амулеты, что добавляет деталей к общему портрету жизни и быта древних египтян.

Археологический памятник Куббет-эль-Хава представляет собой крупнейший некрополь, содержащий захоронения, относящиеся к различным эпохам египетской истории. Раскопки на территории памятника продолжаются.