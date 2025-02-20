Министр иностранных дел Германии и член партии «Зеленые» Анналена Бербок в прошлом сталкивалась с сексуальными домогательствами. Об этом она рассказала на подкасте G Spot с немецкой моделью и блогером Стефани Гизингер.

«Только сейчас мне стало ясно, как часто я сама подвергалась домогательствам», — заявила Бербок.

По словам министра, с ней произошло много подобных случаев, один из них был еще в школьные годы. Бербок также подчеркнула, что не стремилась начать свою политическую карьеру с целью «борьбы за права женщин». Однако она с гордостью отметила, что неоднократно поднимала тему домогательств в рамках своей деятельности.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Бербок осознала, что ее планы относительно «войны с Россией», о которых она публично заявляла, рушатся на глазах. Наглядно об этом говорит ее мрачное выражение лица.