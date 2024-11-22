Бербок ушла от мужа-пиарщика после 17 лет брака
Bild: глава МИД Германии Бербок развелась с мужем после 17 лет брака
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и PR-менеджер, политический консультант Даниэль Холефляйш объявили о разводе. Они назвали решение обоюдным. Об этом сообщила газета Bild.
Слухи о расставании пары, по информации журналистов, ходили давно. Бербок и Холефляйш прожили в браке 17 лет, однако любовь закончилась. У пары две дочери 2011 и 2015 годов рождения.
«Некоторое время назад в результате длительного процесса мы вместе решили, что больше не являемся парой. <…> Чтобы избежать возможных спекуляций: у нас нет новых партнеров», — объявили бывшие супруги.
Они познакомилась около 20 лет назад при работе в партии «зеленых». Затем Бербок сосредоточилась на карьере, а Холефляйш занялся домом и детьми.
Бербок регулярно ездит на Украину. Только за последние три года она побывала там не менее пяти раз, в том числе с необъявленными заранее визитами.