Бербок ушла от мужа-пиарщика после 17 лет брака

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и PR-менеджер, политический консультант Даниэль Холефляйш объявили о разводе. Они назвали решение обоюдным. Об этом сообщила газета Bild .

Слухи о расставании пары, по информации журналистов, ходили давно. Бербок и Холефляйш прожили в браке 17 лет, однако любовь закончилась. У пары две дочери 2011 и 2015 годов рождения.

«Некоторое время назад в результате длительного процесса мы вместе решили, что больше не являемся парой. <…> Чтобы избежать возможных спекуляций: у нас нет новых партнеров», — объявили бывшие супруги.

Они познакомилась около 20 лет назад при работе в партии «зеленых». Затем Бербок сосредоточилась на карьере, а Холефляйш занялся домом и детьми.

Бербок регулярно ездит на Украину. Только за последние три года она побывала там не менее пяти раз, в том числе с необъявленными заранее визитами.