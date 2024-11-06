Бербок ознакомилась с ситуацией на границе Украины с РФ и Белоруссией

В ходе незапланированного визита на Украину глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила одно из подразделений украинской пограничной службы в Черниговской области, расположенным у границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Здесь с украинской стороны министру снова поступила просьба поставить больше оружия», — говорится в материале.

Агентство уточнило, что Бербок «ознакомилась с ситуацией на границе» с РФ и Белоруссией.

Позже в немецком МИД сообщили, что министр пообещала поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется для нахождения украинцами пути к «справедливому миру».

Ранее бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович предположил, что новоизбранный президент США захочет скинуть бремя расходов на поддержку Киева на европейцев, но не все страны ЕС с этим согласятся. По его словам, Германия и Франция уже проявляют признаки нежелания продолжать финансирование Украины.