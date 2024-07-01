Бербок назвала Россию самой большой угрозой безопасности Европы

Глава МИД ФРГ Бербок: Путин хочет пошатнуть безопасность в Европе

Sebastian Gollnow
Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в обозримом будущем хочет пошатнуть европейскую безопасность. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Ее выступление транслировали на YouTube-канале Федеральной академии политики безопасности.

«Мы видим, что цель Путина — бросить вызов безопасности в Европе. Россия в обозримом будущем будет самой большой угрозой», — отметила Бербок.

По ее словам, сейчас важно защитить «каждый квадратный сантиметр» Европы. Кроме того, нужно усилить поддержку Украины. Германия как самая крупная страна Евросоюза несет особую ответственность в этом вопросе, добавила политик.

Глава МИД ФРГ не первый раз высказывается в адрес президента России. Выступая на предвыборном митинге, она заявила, что прекращение боевых действий и установление мира на Украине зависит от Путина.

«Сломал все до щепок». Москвич выгнал сестру из квартиры и закрылся в ней с ребенком

Французские выборы по украинскому сценарию. Black Bloc громит Париж

Более 1,3 млн человек посетили выставку трофейного оружия на Поклонной горе

Испугались кошмарить бизнес — теперь он кошмарит нас

Автоинспекция Подмосковья назвала самые частые причины ДТП

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте