Бербок назвала Россию самой большой угрозой безопасности Европы

Президент России Владимир Путин в обозримом будущем хочет пошатнуть европейскую безопасность. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Ее выступление транслировали на YouTube-канале Федеральной академии политики безопасности.

«Мы видим, что цель Путина — бросить вызов безопасности в Европе. Россия в обозримом будущем будет самой большой угрозой», — отметила Бербок.

По ее словам, сейчас важно защитить «каждый квадратный сантиметр» Европы. Кроме того, нужно усилить поддержку Украины. Германия как самая крупная страна Евросоюза несет особую ответственность в этом вопросе, добавила политик.

Глава МИД ФРГ не первый раз высказывается в адрес президента России. Выступая на предвыборном митинге, она заявила, что прекращение боевых действий и установление мира на Украине зависит от Путина.