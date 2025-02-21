«Бензопила для бюрократии!» Милей вручил Маску необычный подарок с гравировкой

Президент Аргентины Хавьер Милей подарил американскому миллиардеру Илону Маску бензопилу на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне. Трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News.
Этот инструмент с гравировкой «Да здравствует свобода, черт подери» на корпусе Милей вручил Маску, демонстрируя общность их мнений о необходимости радикального сокращения госрасходов и борьбы с бюрократией.
«Это бензопила для бюрократии!» — воскликнул Маск, радостно размахивая пилой в воздухе.
Ранее стало известно, что команда специалистов из американского департамента эффективности государственного управления, возглавляемого Маском, приступила к изучению бюджетных расходов Пентагона. Проверка работы ведомства является частью усилий по снижению расходов.
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