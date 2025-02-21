«Бензопила для бюрократии!» Милей вручил Маску необычный подарок с гравировкой

Этот инструмент с гравировкой «Да здравствует свобода, черт подери» на корпусе Милей вручил Маску, демонстрируя общность их мнений о необходимости радикального сокращения госрасходов и борьбы с бюрократией.

«Это бензопила для бюрократии!» — воскликнул Маск, радостно размахивая пилой в воздухе.