Белый орлан против дракона. Эксперт заявил, что встреча Трампа и Си проверит хрупкий баланс

Президент США Дональд Трамп начал азиатское турне, и предстоящий переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином могут стать одной из ключевых сцен этого политического спектакля. Как рассказал Telegram-каналу 360.ru медиа- и политтехнолог Рамиль Харисов, за внешней готовностью к разрядке — договоренностью о заморозке тарифной войны и возобновлении закупок сельхозпродукции — скрывается все тот же стратегический конфликт.

«Трамп возвращается к старой игре: громкие заявления, давление и попытка „перепродать“ отношения, будто они товар на рынке. Однако Си не из тех, кого можно заговорить. Он мыслит стратегически, и каждый шаг Китая выверен в логике долгого времени. В то время как Трампу нужно показать быстрый результат — прежде всего для американского электората», — уверен Харисов.

Эксперт указал на главную асимметрию позиций сторон. По мнению политтехнолога, Китай может позволить себе ждать, а США живут по календарю внутренней политики. Поэтому возможная «сделка» — это не примирение, а временная пауза, позволяющая сторонам сохранить лицо.

«Попытка Трампа использовать российский фактор будет ожидаемой, но вряд ли результативной», — отметил он.

По словам Харисова, для Пекина Москва — часть системы противовесов, элемент глобального баланса, который никто не станет отдавать в обмен на тактические уступки. По мнению эксперта, если стороны не найдут компромисса, мир вернется к новой итерации торговой войны — более точечной, технологической, но не менее жесткой.

Трамп анонсировал встречу Си Цзиньпином 30 октября. Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Truth Social.