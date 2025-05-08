Белый дым над Сикстинской капеллой. Конклав избрал нового папу римского

Собравшийся в Ватикане конклав избрал нового папу римского. Об этом свидетельствует белый дым, появившийся из трубы на крыше Сикстинской капеллы.

Имя нового понтифика пока знают только кардиналы. Белый дым — свидетельство того, что один из кандидатов набрал необходимое число голосов.

После этого победитель должен дать согласие на каноническое избрание верховного понтифика и выбрать себе имя.

Официально конклав завершится после согласия победителя голосования стать папой римским.

После обряда согласия все избирательные листки и другие записи, использованные во время выборов, сжигают, а белый дым означает, что папа избран.

Городу и миру понтифик явится в полном облачении, которое получит в ризнице Сикстинской капеллы, куда он удалится после завершения основных процедур по своему утверждению.

Нового папу римского выбрали в четвертом туре голосования. Первое волеизъявление кардиналов прошло в минувшую среду, 7 мая, и закончилось черным дымом. После первосвященники проголосовали еще два раза, но ни один из кандидатов не получил необходимых 89 голосов участников конклава.