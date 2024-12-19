Белый дом заявил о неопределенности в вопросе вступления Украины в НАТО при Трампе

Решение о возможности вступления Украины в НАТО зависит от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил на Атлантическом совете специальный помощник президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер, его слова привело РИА «Новости» .

«Теперь все будет зависеть от новой администрации, которая должна определить, как использовать перспективу членства Украины в НАТО в ближайшие месяцы, особенно если переговоры начнутся в 2025 году», — сообщил Карпентер.

Он отметил, что внутри команды этот вопрос активно обсуждают, но консенсуса пока не достигли. Советник заявил, что Украина однажды станет членом НАТО, но пока это «открытый вопрос». Карпентер усомнился, что какие-либо договоренности могут быть достигнуты в 2025 году.

Блинкен на Совете по международным отношениям заявил, что вступление Украины в НАТО неизбежно. Украинские власти должны продолжать практические действия на пути в альянс.