Белый дом задумался о найме новых стенографистов из-за скорости речи Трампа

AP: стенографисты Белого дома не успевают записывать все, что говорит Трамп

В Белом доме предложили увеличить штат стенографистов, потому что действующие сотрудники не справляются с объемами речей Дональда Трампа. Об этом сообщило информагентство Associated Press .

«Даже самый трудолюбивый стенографист сотрет от этого пальцы и уши, особенно после относительно спокойных четырех лет с Джо Байденом», — пишет автор статьи.

Агентство приводит статистику, согласно которой за первую неделю президентства Трамп выступал почти восемь часов и произнес 81 235 слов. Это больше, чем в «Гамлете», «Ричарде III» и «Макбете» Шекспира вместе взятых. Для сравнения, Байден четыре года назад выступал 2 часа 36 минут и произнес 24 259 слов.

Накануне Axios сообщил, что Трамп за первые девять дней в Белом доме издал рекордные 38 указов. Большинство президентов США не набирали столько нормативных актов и за первые 100 дней, отмечает издание.