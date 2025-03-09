Белый дом выступил против группы по борьбе с обходом антироссийских санкций

Руководство США считает, что необходимо смягчить формулировки G7 в отношении России и ужесточить их в отношении Китая. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Американская сторона планирует в совместном коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел отказаться от слова «санкции» в отношении России. Источники Bloomberg рассказали, что она также наложила вето на предложение Канады создать целевую группу, которая бы занималась мониторингом нарушения санкций, связанных с российской нефтью.

США настаивают на прямом упоминании Китая в сфере морской безопасности. По информации издания, в документе G7 может появиться утверждение, что «незаконные морские притязания» КНР являются угрозой для «жизни и средств к существованию».

Итоговую версию коммюнике примут по итогам саммита в Канаде. Он пройдет в Шарлевуа на следующей неделе.