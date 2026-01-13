Политолог Солонников увидел в действиях Вашингтона стратегию, направленную на устранение «нелояльных» правительств

Начало года ознаменовано целой серией геополитических событий, включая арест венесуэльского лидера Николаса Мадуро, угрозы Кубе и протесты в Иране. В интервью «ФедералПресс» политолог Дмитрий Солонников рассмотрел взаимосвязанность этих событий и цели, преследуемые США.

Солонников видит общую стратегию Вашингтона, направленную на устранение «нелояльных» правительств в Латинской Америке и за ее пределами. Он отмечает, что такие действия воспринимаются как единичное событие, но могут иметь далеко идущие последствия. Целью США является создание однородного западного блока в Западном полушарии, включающего в себя Кубу, Бразилию и Мексику.

По мнению Солонникова, применение одинаковых методов к разным странам невозможно, так как каждая ситуация уникальна. Использование демократии и выборов, ведение переговоров и компромиссы рассматриваются как предпочтительные инструменты. В случаях, когда переговоры не приводят к желаемому результату, возможен вариант военного вмешательства.

Отдельно эксперт остановился на ситуации в Иране, подчеркнув различия в положении страны. Победа прозападного кандидата Масуда Пезешкиана символизирует постепенный переход Ирана к сотрудничеству с Западом, но в рамках сохранения собственной идентичности и независимости.