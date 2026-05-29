Белый дом запустил сайт об инопланетянах для отслеживания нелегальных мигрантов

Белый дом запустил новый интерактивный портал Aliens.gov , оформленный в стилистике уфологических разоблачений. Встроенный в сайт счетчик контактов показывает 3,1 миллиона «встреч».

Информационная платформа использует двусмысленные формулировки вроде «они ходят среди нас» и рассказывает о якобы многолетнем «заговоре властей», скрывавших масштабное проникновение чужаков.

В официальном законодательстве США слово alien («пришелец», «чужой») де-факто используется как юридический термин для обозначения любого иностранца, не имеющего американского гражданства. Администрация Трампа использует его именно в таком контексте.

Посетителей сайта встречают плывущие по экрану титры в стиле киносаги «Звездные войны», текст которых утверждает, что «чужаки» долгие годы тайно жили в американских кварталах, ходили в обычные магазины и школы, но при этом находятся в стране незаконно.

Главным элементом стартовой страницы стал счетчик «контактов с пришельцами», который к вечеру четверга превысил отметку в 3,1 миллиона человек. Журналисты The Hill отметили, что эти данные соответствуют внутренней статистике задержаний нарушителей границы за первый президентский срок Трампа.

На сайте публикуются регулярно обновляемые сведения Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Встроена и поисковая система.

С ее помощью пользователи могут искать информацию о задержаниях по городам, штатам или конкретным правонарушениям, просматривая гражданство, даты арестов и возможные связи задержанных с преступными группировками.

Кроме того, посетителям предлагается сообщать о подозрительных лицах.

Борьба с нелегальной иммиграцией и укрепление южных рубежей традиционно составляют основу политической программы Дональда Трампа. Глава Белого дома критиковал за миграционную политику и Европу.