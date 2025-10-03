Белый дом стал публиковать видео с лидером демократов в растущем сомбреро

Официальный аккаунт Белого дома в соцсети X на фоне приостановки работы федерального правительства начал ежедневно размещать видео с лидером демократического меньшинства в палате представителей Хакимом Джеффрисом. На роликах он предстает перед журналистами в мексиканском сомбреро, которое с помощью фотошопа увеличивается с каждым днем шатдауна, сообщили в пресс-службе администрации.

Администрация президента Дональда Трампа возлагает ответственность за шатдаун на Демократическую партию, выступившую против предложенного республиканцами законопроекта о финансировании. Одним из причин разногласий стало урезание расходов на социальное здравоохранение, включая поддержку мигрантов. Сам Трамп ранее опубликовал аналогичное видео с Джеффрисом, указывая, что демократы отстаивают интересы приезжих в ущерб гражданам США.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября из-за отсутствия утвержденного бюджета. Ни один из представленных в сенате законопроектов пока не набрал необходимого числа голосов.

По американскому законодательству, министерства и ведомства, связанные с нацбезопасностью и внешней политикой, продолжают функционировать. Госслужащие, чья деятельность признана критически важной для «защиты жизни и собственности», также обязаны выходить на работу, но временно без зарплаты — выплаты производятся после урегулирования бюджетного вопроса.

Американист Дмитрий Дробницкий ранее заявил, что шатдаун принесет США убытки в несколько миллиардов долларов ВВП.