Белый дом серьезно воспринял маневры кораблей ВМФ России вблизи стран НАТО

США серьезно относятся к информации о маневрах российских кораблей около государств Североатлантического альянса. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она уточнила, что власти США находятся в постоянном контакте с союзниками по блоку.

«Это вопрос, который администрация воспринимает очень серьезно, и мы постоянно мониторим ситуацию», — подчеркнула пресс-секретарь.

По ее словам, американский президент Дональд Трамп регулярно проводит переговоры с лидерами стран, входящих в НАТО.

Ранее газета Financial Times обратила внимание, что в окружении хозяина Белого дома заметили радикальные изменения позиции в отношении России. Лидер по-прежнему не планирует помогать Украине за счет американцев и хочет переложить ответственность за финансирование ВСУ на Североатлантический альянс.

Несмотря на это, Трамп поручил начать работу для передачи украинской стороне разведданных для атак на российские объекты энергетической инфраструктуры.