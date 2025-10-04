Белый дом серьезно воспринял маневры кораблей ВМФ России вблизи стран НАТО
США серьезно относятся к информации о маневрах российских кораблей около государств Североатлантического альянса. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Она уточнила, что власти США находятся в постоянном контакте с союзниками по блоку.
«Это вопрос, который администрация воспринимает очень серьезно, и мы постоянно мониторим ситуацию», — подчеркнула пресс-секретарь.
По ее словам, американский президент Дональд Трамп регулярно проводит переговоры с лидерами стран, входящих в НАТО.
Ранее газета Financial Times обратила внимание, что в окружении хозяина Белого дома заметили радикальные изменения позиции в отношении России. Лидер по-прежнему не планирует помогать Украине за счет американцев и хочет переложить ответственность за финансирование ВСУ на Североатлантический альянс.
Несмотря на это, Трамп поручил начать работу для передачи украинской стороне разведданных для атак на российские объекты энергетической инфраструктуры.