Белый дом рушится. Трамп заметил большую трещину в кладке

«Три дня назад, любуясь каменной кладкой, я случайно заметил огромную трещину в известняке длиной более 25 ярдов. Она была глубокой и ужасной», — сказал он.

Трамп заявил, что использовал для отделки самый красивый мрамор, какой только можно найти. Записи камер видеонаблюдения показали, что в повреждении виноват субподрядчик, который вез элементы ландшафтного дизайна на неисправной транспортной тележке. Виновник возместит ущерб и больше никогда не получит контракт на работу в Белом доме.

Ранее журналисты разузнали о дорогой отделке президентской гостевой резиденции Blair House рядом с Белым домом, где во время визита в Вашингтон остановился канцлер Германии Фридрих Мерц. Дом на 119 комнат украшен вазами династии Мин.