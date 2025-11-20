Американский телеканал ABC распространял фейки и увольнял сотрудников за демонстрацию собственных политических убеждений. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«У программы „Новости“ на канале ABC есть давняя и богатая традиция распространения лжи, теорий заговоров и откровенных мнений, слегка завуалированных под факты», — заявили представители администрации.

Белый дом припомнил руководству телеканала увольнение журналиста-расследователя Брайана Росса, ветерана-корреспондента Дэвида Райта и Джорджа Стефанопулоса. Первый рассказал о том, как Трамп перед выборами 2016 года поручил Майклу Флинну организовать контакты с Россией, второй публично признал себя социалистом, третий не предал огласке историю с ноутбуком сына предыдущего президента США Джо Байдена.

Стефанопулос также лгал о судебных разбирательствах с участием Трампа, хотя его работодатель согласился в досудебном порядке выплатить компенсацию и все опровергнуть. Телеканал распространял фейк о депортации младенцев, оклеветал заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера и объявил кадровые перестановки возмездием нового президента.

Кроме того, журналисты отказались освещать заявление Управления национальной разведки о политизации и фальсификации оценок разведки в эпоху экс-президента Барака Обамы. Белый дом обвинил их в фальсификации фактов и мистификации.

Ранее Трамп восстановил хорошие отношения с бизнесменом Илоном Маском. Владелец SpaceX посетил банкет в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.