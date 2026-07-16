Белый дом раскрыл тему обращения Трампа к нации 17 июля

Левитт: Трамп обратится к нации на тему иностранного вмешательства в выборы США

Президент США Дональд Трамп обратится к нации, посвятив выступление предполагаемому вмешательству других государств в американские выборы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, сообщило Reuters .

«В 21:00 по восточному времени (04:00 пятницы, 17 июля, по московскому времени) президент Трамп выступит с важным обращением к нации о защите честности наших выборов. Мы призываем каждого американца посмотреть эту трансляцию», — сказала она.

До этого Axios со ссылкой на источник из числа советников президента США сообщал, что ключевыми темами обращения Трампа к нации станут конфликт с Ираном и вмешательство Китая в американские выборы 2020 года.

Ранее сценарист мультсериала «Симпсоны» Дэн Грини заявил о планах участвовать в выборах в США в 2028 году.