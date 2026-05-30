Предсказавший мировые события в «Симпсонах» сценарист захотел стать президентом

Сценарист мультсериала «Симпсоны» Дэн Грини заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в США в 2028 году. Об этом он сообщил в Instagram*.

Грини опубликовал видео, в котором сначала появился в образе «самопровозглашенного пророка» и раскритиковал нынешнее американское руководство. По его словам, политики и представители крупного бизнеса «отвернулись от страны», а власть перестала работать в интересах граждан.

«Демократия для всех, ответственность для всех, процветание для всех», — сказал он.

После этого сценарист снял костюм и объявил о своих планах участвовать в выборах.

Дэн Грини работал над «Симпсонами» с седьмого по 11-й сезон. Написал сценарий к серии «Барт из будущего», где за 16 лет до выборов показали Дональда Трампа в роли президента США.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.