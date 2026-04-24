Белый дом раскрыл состав представителей на переговорах с Ираном

Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном

В Пакистан для переговоров с Ираном отправятся спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт телеканалу Fox News .

«Да, я могу подтвердить, что спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра утром вновь отправятся в Пакистан для участия в прямых переговорах при посредничестве пакистанской стороны», — сказала она.

Левитт уточнила, что в процессе урегулирования ситуации на Ближнем Востоке продолжит участвовать и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Пока он остается в стране, однако готов вылететь в Пакистан, если Белый дом сочтет это нужным.

Сам Трамп, а также вице-президент и госсекретарь также будут ждать новостей в США.

Ранее американский лидер заявил, что сохраняет перемирие с Ираном до завершения переговоров, на которых иранская делегация должна представить согласованный план урегулирования.