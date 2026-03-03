Белый дом предупредили о политическом провале США и в Иране

Профессор Сакс: США не смогут установить в Иране проамериканский режим

Руководству Соединенных Штатов не удастся установить в Иране проамериканский стабильный режим. Об этом в эфире YouTube-канала заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

По его словам, Белый дом планировал установить на Ближнем Востоке израильскую военную гегемонию.

«Основная цель — добиться господства Израиля при поддержке США, подавить арабский мир», — подчеркнул Сакс.

Профессор уточнил, что свержение режима в исламской республике — только часть более масштабного плана США, однако их амбиции не соответствуют их возможностям.

«Я не думаю, что все пройдет гладко. Я считаю, что это чрезвычайно опасно», — объяснил эксперт.

По его мнению, США сами недостаточно стабильны для достижения амбициозных целей.

Ранее ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по американской базе Рамат-Давид на севере Израиля. Боевики запустили беспилотники по радиолокационным станциям и диспетчерским пунктам в ответ на агрессию с израильской стороны.