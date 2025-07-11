Белый дом представил Трампа в образе Супермена

Белый дом опубликовал фото американского лидера Дональда Трампа в образе Супермена (персонаж из DC Comics). Пост появился на официальной странице правительства в соцсети X .

Фото сгенерировала нейросеть. На нем Трамп показан в амплуа Супермена.

«Символ надежды. „Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп“», — заявили в Белом доме.

Ранее директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что у президента США недостаточно знаний, внимания и компетенции, чтобы создать хорошую стратегию по работе с внешнеполитическими вопросами, такими как конфликт на Украине.

По его словам, Трамп действует импровизированно — это не всегда приводит к успеху. Кроме того, президент считает, что агрессивная политика заставляет людей подчиниться. На самом деле это работает только формально.