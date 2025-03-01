Белый дом после фиаско Зеленского присмотрится к другим кандидатам в президенты Украины

Администрация США начнет внимательнее присматриваться к другим кандидатам в президенты Украины, после того как Владимир Зеленский оскандалился в Белом доме. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале .

«После скандального поведения Зеленского в Белом доме его публичная поддержка в США почти невозможна. Никто и никогда так не говорил в прямом эфире с президентом США», — подчеркнул он.

Пушков напомнил, что даже такой горячий сторонник поддержки Украины, как сенатор-республиканец Линдси Грэм, после визита Зеленского в Белый дом призвал его покинуть должность президента.

Российский политик предположил, что власти США обратят внимание и на поведение европейских стран, которые не встали на сторону американского лидера Дональда Трампа.

Зеленский во время переговоров в Овальном кабинете поспорил с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Перепалка началась при обсуждении перспектив дипломатического урегулирования конфликта на Украине.