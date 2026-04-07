Белый дом ответил на вопрос о готовности применить ядерное оружие в Иране

Допускавшие вероятность применения американскими военными ядерного оружия в Иране являются болванами. С такой нелестной оценкой выступила пресс-служба Белого дома в социальной сети Х .

Американская администрация обратила внимание на публикацию портала Headquarters, который разместил фрагмент выступления вице-президента Джей Ди Вэнса о еще неиспользованных инструментах воздействия на Иран. Журналисты издания допустили, что речь идет о ядерном оружии, которое глава государства Дональд Трамп может решить применить.

«Ничего из того, о чем говорил вице-президент, этого не подразумевает, вы полные болваны», — заявили в пресс-службе Белого дома.

Ранее сам Трамп заявил, что в ночь на 8 апреля ожидается один из наиболее важных моментов в «долгой истории мира». Он не исключил, что целая цивилизация может завершить существование.