Белый дом ответил на вопрос о будущем Зеленского

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не стала раскрывать, будет ли обсуждаться судьба президента Украины Владимира Зеленского на телефонных переговорах американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов призвала дождаться разговора.

«Мне задали подобный вопрос уже несколько раз. Я не буду забегать вперед. После разговора мы обязательно все поясним», — заявила пресс-секретарь.

При этом она заверила, что после телефонных переговоров с Путиным либо сам президент Трамп, либо пресс-служба администрации США расскажут об итогах разговора.

Ранее Левитт заявила, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной мирное соглашение, включая возможные территориальные уступки.