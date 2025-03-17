Белый дом ответил на вопрос о будущем Зеленского

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не стала раскрывать, будет ли обсуждаться судьба президента Украины Владимира Зеленского на телефонных переговорах американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов призвала дождаться разговора.
«Мне задали подобный вопрос уже несколько раз. Я не буду забегать вперед. После разговора мы обязательно все поясним», — заявила пресс-секретарь.
При этом она заверила, что после телефонных переговоров с Путиным либо сам президент Трамп, либо пресс-служба администрации США расскажут об итогах разговора.
Ранее Левитт заявила, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной мирное соглашение, включая возможные территориальные уступки.
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