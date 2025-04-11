Белый дом отказался отвечать журналистам, указывающим гендерные местоимения
Белый дом перестанет отвечать на запросы журналистов, указывающих свою, отличную от биологического пола, гендерную идентичность. Об этом газете The Washington Post сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, речь идет о ситуациях, в которых авторы указывают желаемое местоимение в своих профилях, в соответствии с которым собеседник должен к нему обращаться.
«Любой репортер, который в своем описании решает использовать предпочитаемые им местоимения, явно не принимает во внимание биологическую правду или реальность. Поэтому написание честных материалов таким журналистам доверять нельзя», — сказала Ливитт.
Издание отметило, что эта мера стала новым шагом администрации Дональда Трампа по борьбе за утверждение политики только двух официально признаваемых полов.