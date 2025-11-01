Белый дом ограничил доступ прессы в ряд помещений Западного крыла

Белый дом при президенте Дональде Трампе ограничил свободный доступ журналистов в главный пресс-центр Западного крыла (помещение No 140), где находятся кабинеты пресс-секретаря и сотрудников по связям с общественностью. Об этом сообщило The Washington Post .

В Совете нацбезопасности объяснили решение «соображениями безопасности»: теперь сотрудники пресс-службы якобы регулярно работают с секретными материалами. Журналистам разрешат посещать зону только по предварительному согласованию, оставив доступ лишь в нижний пресс-центр у зала для брифингов.

Ассоциация корреспондентов Белого дома раскритиковала шаг администрации.

«Новые ограничения лишают прессу возможности опрашивать чиновников, обеспечивать прозрачность и призывать правительство к ответу — в общем, вредят американской общественности», — заявила президент организации Вэйцзя Цзян.

Директор по коммуникациям Стивен Чунг заявил, что некоторых репортеров ловили на «подслушивании» и «тайной записи», но деталей не привел.

WP отмечает, что это решение стало продолжением конфронтации Трампа со СМИ — ранее он лишал аккредитации журналистов CNN и Associated Press.

В контексте усиливающегося контроля над информационным пространством бывший ведущий Fox News Такер Карлсон в сентябре заявил, что власти США используют убийство консервативного активиста Чарли Кирка как предлог для ограничения свободы слова.

По словам Карлсона, если чиновники «могут указывать, что говорить, значит, они указывают, что думать», и это путь к подавлению инакомыслия. Он напомнил, что американское законодательство не предусматривает исключений для hate speech, и осудил призывы вице-президента Джей Ди Вэнса доносить на несогласных.