Белый дом обвинили в попытке заблокировать статью о письме Трампа Эпштейну

Представители Белого дома попытались помешать The Wall Street Journal опубликовать материал о поздравлении, которое президент США Дональд Трамп 20 лет назад отправил Джеффри Эпштейну. Сообщение об этом появилось в журнале Rolling Stone .

Авторы публикации заявили, что администрация американского лидера пыталась надавить на сотрудников газеты, задействуя различные подходы, с целью убедить их не публиковать эту информацию. По данным издания, Трамп назвал этот вопрос одним из высших приоритетов и поднимал его на совещаниях. Руководство газеты предупредили о риске подачи в отношении них иска в суд еще до выпуска материала в свет.

Речь идет о публикации, которая появилась в The Wall Street Journal вечером в четверг. Журналисты заявили, что в альбоме, который финансист Эпштейн получил на 50-летие, был и непристойный рисунок Трампа. Он состоял из нескольких строк текста, которые обведены контуром обнаженной женщины с подписью «Дональд» ниже уровня талии.

Ранее предприниматель Илон Маск выступил в поддержку американского президента на фоне информации о якобы письме-поздравлении с эротическим рисунком.