Белый дом обвинил Индию в финансировании украинского конфликта

Покупая российскую нефть, Индия косвенно поддерживает конфликт на Украине. Такое заявление сделал заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в интервью телеканалу Fox Business .

По его словам, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Индия не должна продолжать финансировать эту войну через покупку нефти у России.

«Люди были бы шокированы, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в покупке российской нефти. Это поразительный факт. Индия позиционирует себя как одного из наших самых близких друзей в мире, но они не принимают нашу продукцию. Они вводят для нас огромные пошлины», — сказал Миллер.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что попытки надавить на Россию через Индию и Китай бессмысленны, потому что эти страны не поступятся своими интересами ради США.

Он предупредил, что при введении вторичных санкций Соединенные Штаты проиграют Китаю и Индии в политическом армрестлинге.