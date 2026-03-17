Белый дом не заметил серьезного влияния конфликта с Ираном на экономику США

Национальный экономический совет Белого дома: война с Ираном не ударила по США

Конфликт Соединенных Штатов с Ираном не причинил серьезного ущерба американской экономике. Об этом в эфире CNBC заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.

Он подтвердил, что ситуация на Ближнем Востоке спровоцировала рост цен на бензин, однако США из-за этого не пострадали. По его мнению, Иран рассчитывал ударить по американской экономике и заставить президента Дональда Трампа «сбавить обороты».

«На самом деле они не наносят большого ущерба экономике США. Хотя цены на бензин выше, экономика в целом в нормальном состоянии», — подчеркнул Хассет.

Даже если операция США против Исламской Республики затянется, это не отразится на благополучии американцев, добавил он. Руководитель национального экономического совета также сообщил, что «Эпическая ярость» идет с опережением графика.

Ранее США начали вести переговоры с союзниками в Европе и странах Ближнего Востока. Белый дом призвал государства активнее добиваться открытия Ормузского пролива.