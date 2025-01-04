Белый дом не отменит решение о приспущенных флагах на инаугурации

В Белом доме не пересмотрят решение приспустить флаги при инаугурации Трампа

Фото: РИА «Новости»

Администрация президента США Джо Байдена не пересмотрит решение оставить флаги приспущенными во время инаугурации избранного президента страны Дональда Трампа. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Трамп отмечал, что торжественная церемония его инаугурации впервые в истории США может пройти с приспущенными флагами в связи с трауром по случаю смерти бывшего президента Джимми Картера.

«Нет», — ответила Жан-Пьер на вопрос о вероятной отмене этого решения.

В США флаги приспускают в связи с кончиной видных фигур и политических деятелей, в случае смерти президентов — всегда. Картер умер 30 декабря 2024 года, он был 39-м главой государства и старейшим из последних бывших президентов.

Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом в истории США. Ранее Трамп обещал отменить многие решение администрации Байдена.

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