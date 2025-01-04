Белый дом не отменит решение о приспущенных флагах на инаугурации

В Белом доме не пересмотрят решение приспустить флаги при инаугурации Трампа

Администрация президента США Джо Байдена не пересмотрит решение оставить флаги приспущенными во время инаугурации избранного президента страны Дональда Трампа. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Трамп отмечал, что торжественная церемония его инаугурации впервые в истории США может пройти с приспущенными флагами в связи с трауром по случаю смерти бывшего президента Джимми Картера.

«Нет», — ответила Жан-Пьер на вопрос о вероятной отмене этого решения.

В США флаги приспускают в связи с кончиной видных фигур и политических деятелей, в случае смерти президентов — всегда. Картер умер 30 декабря 2024 года, он был 39-м главой государства и старейшим из последних бывших президентов.

Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом в истории США. Ранее Трамп обещал отменить многие решение администрации Байдена.