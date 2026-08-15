В Белом доме назвали прискорбной и трагичной передачу администрацией бывшего президента США Джо Байдена вооружений Украине. ТАСС процитировал пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Чиновница ответила на вопрос журналистов пресс-пула Белого дома о перспективах военной поддержки Киева со стороны американских властей. По ее словам, президент США Дональд Трамп уже четко обозначил позицию по этому вопросу.

«Прискорбно и трагично, что Джо Байден раздал огромное количество боеприпасов, в том числе Украине», — сказала она.

По ее словам, Трамп оказался более рассудительным, чем Байден.

Ранее Трамп рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и комплексы Patriot — и оборонительное, и наступательное вооружение, причем очень опасное.