Иммунолог Крючков: общество не стало сильнее после пандемии COVID-19

Генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог Николай Крючков считает, что общество не стало сильнее после пандемии COVID-19. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он выразил мнение о том, что степень готовности человечества к следующей пандемии сейчас недостаточно высока.

«Нельзя сказать, что общество стало слабее, но и нельзя сказать, что оно стало сильнее», — сказал он.

По данным ВОЗ, за время пандемии скончались семь миллионов 100 тысяч человек. Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев сообщил, что по состоянию на март этого года коронавирусом заразились 778 миллионов людей; он перешел в разряд сезонных заболеваний.

ВОЗ напоминает о важности соблюдения мер профилактики: носить маски, мыть руки, избегать закрытых переполненных помещений, а в случае недомогания оставаться дома и вызвать врача.