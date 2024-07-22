Белый дом на фоне слухов о смерти Байдена заявил, что он проводит онлайн-встречи

Американский лидер Джо Байден провел в понедельник ряд встреч с чиновниками, отвечающими за безопасность. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Байден заслушал брифинг по теме внутренней безопасности от Лиз Шервуд-Рэндал, помощника президента и советника по внутренней безопасности», — заявили в правительстве США.

Также Байден заслушал брифинг советника Джейка Салливана на тему национальной безопасности. Все мероприятия проходили дистанционно.

Ранее глава Штатов заразился коронавирусом, поэтому перестал выходить на публику. По официальным данным, он не выходит из резиденции в штате Делавэр в целях безопасности.

Ведущий канала Fox News Брет Байер потребовал от правительства доказать, что Байден не умер. По его словам, он резко пропал и не появляется перед камерами.