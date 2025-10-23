Белый дом допустил возможность встречи Путина и Трампа

Встреча президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может когда-то произойти. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

Она уточнила, что встречу не сняли полностью с повестки. По данным пресс-службы, Трамп хочет убедиться, что переговоры станут «разумным использованием времени» и дадут ощутимый результат.

«Президент и вся администрация надеются, что встреча может произойти когда-нибудь», — добавила Левитт.

Ранее американский лидер отменил саммит с Путиным в Будапеште. Во время разговора с журналистами в Белом доме он рассказал о своих впечатлениях вокруг переговоров с Россией. У Трампа сложилось впечатление, что США не достигнут нужной цели.

По его словам, встречу все равно необходимо провести в будущем. Также глава государства отметил, что пришло время для введения новых антироссийских санкций.