Председателем Совета министров обороны стран СНГ стал глава оборонного ведомства России Андрей Белоусов. Его кандидатуру единогласно утвердили на проходящем в Минске заседании Совета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

В ведомстве подчеркнули, что это стало первым официальным решением начавшейся встречи.

«Председателем Совета министров обороны избран министр обороны Российской Федерации Белоусов Андрей Рэмович», — заявили в пресс-службе.

В ходе своего выступления в статусе председателя Совета министров обороны стран СНГ Белоусов заявил, что страны-участницы Содружества продолжат отстаивать правду о своем общем историческом прошлом, а также противостоять нарративам нацизма, который с подачи Запада продвигается на Украине.

Министр подчеркнул, что именно США и их союзники стоят за организацией украинского кризиса и делают все, чтобы он не заканчивался как можно дольше.