Белоусова избрали председателем Совета министров обороны стран СНГ
Белоусов возглавил Совет министров обороны стран СНГ
Председателем Совета министров обороны стран СНГ стал глава оборонного ведомства России Андрей Белоусов. Его кандидатуру единогласно утвердили на проходящем в Минске заседании Совета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.
В ведомстве подчеркнули, что это стало первым официальным решением начавшейся встречи.
«Председателем Совета министров обороны избран министр обороны Российской Федерации Белоусов Андрей Рэмович», — заявили в пресс-службе.
В ходе своего выступления в статусе председателя Совета министров обороны стран СНГ Белоусов заявил, что страны-участницы Содружества продолжат отстаивать правду о своем общем историческом прошлом, а также противостоять нарративам нацизма, который с подачи Запада продвигается на Украине.
Министр подчеркнул, что именно США и их союзники стоят за организацией украинского кризиса и делают все, чтобы он не заканчивался как можно дольше.