Анти-НАТО. Как Россия и Китай укрепляют военное сотрудничество

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом, в рамках которого пройдут переговоры с китайским военным и военно-политическим руководством.

По словам российского министра, которые он произнес, предваряя начало встречи со своим китайским коллегой Дун Цзюном, сотрудничество России и Китая в военной сфере — важный фактор поддержания глобальной и региональной стабильности. «Москва рассчитывает на тесное и плодотворное взаимодействие. Уверен, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере», — заявил глава Минобороны России. Со своей стороны Дун Цзюнь, которого Белоусов поздравил 75-летием образования КНР и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, подчеркнул, что общее желание наших стран развивать двустороннее военное сотрудничество послужит тому, что Москва и Пекин станут «хорошими друзьями».

Фото: РИА «Новости»

За сухими строчками официальных новостей на самом деле скрывается очень серьезная работа, смысл которой в подготовке наших стран к возможному созданию военного союза. Союза, который при необходимости будет противостоять агрессии со стороны США и их партнеров как по блоку НАТО, так и вне его. На то, что подобная агрессия не просто возможна, а весьма вероятна, в последнее время указывает сразу несколько маркеров. Один из них — активная работа Пентагона по созданию крепкой тыловой инфраструктуры в Азиатско-тихоокеанском регионе. Тут вам и новые военные базы, и массовый подвоз горючего, и прочие признаки подготовки к большой войне.

Если вы полагали, будто Запад просто смирится с тем, что мировое большинство, ведомое странами БРИКС, продолжит разрушать пресловутый «порядок, основанный на правилах», то вынужден вас огорчить. Нет, уступать мировое лидерство, используя которое Запад веками грабил все остальное человечество, они вовсе не намерены.

Более того, среди лидеров западных стран давно бытует мнение, зеркальное фразе нашего президента о том, что нам не нужен мир, в котором не будет России. Так вот, и Западу не нужен миропорядок, если у него в нем не будет решающего голоса. Не сумев решить проблему сохранения своего доминирования в рамках украинского конфликта, США близки к тому, чтобы развязать новую войну, поначалу также чужими руками. Именно ради этого в свое время создавался AUKUS, ради этого сегодня спешными темпами сколачивается военный союз из Японии и Южной Кореи при участии Филиппин.

Во время недавнего визита Владимира Путина в Пхеньян России удалось достичь договоренностей с Северной Кореей о взаимном оказании военной помощи. Судя по всему, в этом же направлении идет работа и с Пекином. Причем заинтересованность в создании такого боевого братства проявляется с обеих сторон. Как бы ни было велико сейчас экономическое могущество Китая, одному, без помощи России, против коалиции западных стран ему не выстоять. И в Пекине это отчетливо понимают.