Белоусов анонсировал совершенствование совместных военных систем стран СНГ

Страны СНГ усовершенствуют совместные военные системы, объявил министр обороны России Андрей Белоусов. Решение об этом приняли главы военных ведомств государств — участников объединения, сообщило РИА «Новости» .

«Приняты решения по совершенствованию совместных систем военного назначения», — подчеркнул Белоусов.

В частности, на встрече министры одобрили ключевые направления и мероприятия развития Объединенной системы контроля и оценки РХБ обстановки, принципы построения и работы Совместной (объединенной) системы связи, а также подходы к организации подготовки национальных инженерных подразделений к работе в составе Совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования.

Отдельно глава российского Минобороны отметил отданные поручения по использованию опыта разминирования объектов и местности в ходе СВО, а также современных подходов к организации борьбы с беспилотниками.

По оценке Белоусова, заседание министров прошло конструктивно. Стороны предметно рассмотрели актуальные вопросы военного сотрудничества и наметили приоритетные направления его развития.

Кроме того, руководители ведомств согласовали совместные мероприятия вооруженных сил государств СНГ на 2025 год.