Белорусские ученые предложили запретить металлоискатели

«Ты можешь покупать. Хочешь ― продавай, но использовать можно только в научных или специальных целях», — пояснил Вадим Лакиза.

Он также отметил, что запрет будет введен по аналогии с недавними ограничениями на использование беспилотников. В настоящее время их разрешено использовать и хранить только организациям.

Лакиза отметил, что в интернете можно найти и купить археологические артефакты, которые по закону являются собственностью государства. В связи с этим, ученые обсуждают, как усовершенствовать механизм блокировки таких сайтов.

Ученый также добавил, что подобные товары выставляются на продажу не только на специализированных ресурсах, но и на популярных онлайн-площадках объявлений. Хотя за продажу таких предметов предусмотрена административная ответственность.

«Это все продается незаконно», — подчеркнул Лакиза.

Ранее поездка в деревню Везиково Волосовского района Ленинградской области с металлоискателем в поисках старинных монет обернулась для «черных копателей» бегством. Археологам-самозванцам пришлось ретироваться после того, как местный предприниматель, вооружённый ружьем «Сайга», дал им отпор.