Белорусские ученые предложили запретить металлоискатели
Ученый Лакиза предложил запретить использование металлодетекторов физлицам
Директор Института истории Национальной академии наук Белоруссии Вадим Лакиза предложил запретить использование металлодетекторов физическими лицами. Об этом сообщило издание Sputnik.
«Ты можешь покупать. Хочешь ― продавай, но использовать можно только в научных или специальных целях», — пояснил Вадим Лакиза.
Он также отметил, что запрет будет введен по аналогии с недавними ограничениями на использование беспилотников. В настоящее время их разрешено использовать и хранить только организациям.
Лакиза отметил, что в интернете можно найти и купить археологические артефакты, которые по закону являются собственностью государства. В связи с этим, ученые обсуждают, как усовершенствовать механизм блокировки таких сайтов.
Ученый также добавил, что подобные товары выставляются на продажу не только на специализированных ресурсах, но и на популярных онлайн-площадках объявлений. Хотя за продажу таких предметов предусмотрена административная ответственность.
«Это все продается незаконно», — подчеркнул Лакиза.
Ранее поездка в деревню Везиково Волосовского района Ленинградской области с металлоискателем в поисках старинных монет обернулась для «черных копателей» бегством. Археологам-самозванцам пришлось ретироваться после того, как местный предприниматель, вооружённый ружьем «Сайга», дал им отпор.