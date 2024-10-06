Предприниматель обстрелял кладоискателей в Ленобласти

Поездка в поисках старинных монет с металлоискателем в деревню Везиково Волосовского района Ленинградской области закончилась для «черных копателей» бегством. Отпор самозванным археологам дал вооруженный ружьем «Сайга» местный предприниматель. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным авторов статьи, мужчина заприметил странную компанию, медленно ходящую по полям со странными приборами и сначала попытался задавить их своей машиной.

Когда «кладоискатели» бросились врассыпную, то предприниматель схватился за оружие. Но сначала использовал «Сайгу» как дубинку. Огонь владелец ружья открыл в самом конце попытки выгнать копателей с полей, но промахнулся.

Напуганные «кладоискатели» пожаловались на поведение напавшего в полицию. Привлекут ли самозванных археологов к ответственности за незаконные раскопки — неизвестно.

В начале этой недели житель города Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе обстрелял машину своего приятеля из-за приступа ревности к своей супруге.

По данным областного главка СК, на охоту за своим «обидчиком» ревнивец отправился после значительного употребления алкоголя. Поэтому из трех сделанных выстрелов ни разу не попал. После задержания против стрелка возбудили уголовное дело о покушении на убийство.