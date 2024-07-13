Белорусские пограничники продолжат работать в усиленном режиме на южных рубежах

Пограничники Белоруссии на границе с Украиной продолжат работать в усиленном режиме. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) страны Константин Молостов, его слова привело агентство БелТА .

«По решению президента Белоруссии Александра Лукашенко, исходя из выводов и оценки обстановки, пограничники продолжают выполнять задачи в усиленном режиме пограничной службы», — сказал он.

По словам Молостова, с точки зрения охраны границы ситуация на южных рубежах остается напряженной, потому что на сопредельной стороне — на Украине — ведут военные действия.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на украинской границе. Он отметил, что небольшая эскалация обстановки случилась некоторое время назад, поэтому Белоруссии пришлось отреагировать. После реакции республики ВСУ отвели свои силы от границы со страной.