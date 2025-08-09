Белорусская оппозиция решила создать новое боевое крыло в Варшаве

Белорусские оппозиционеры за рубежом представят новое боевое формирование на конференции в Варшаве. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в рядах белорусской оппозиции, предоставивший копию программы мероприятия.

Формирование «Объединенный переходный кабинет» (признанное в Белоруссии террористической организацией) планирует создать новую силовую структуру вместо прежнего «боевого крыла». Презентация состоится 9–10 августа в рамках закрытой конференции «Новая Беларусь».

На мероприятие пригласили представителей зарубежных спецслужб, включая украинские СБУ и ГУР, а также польскую военную разведку. Основным событием станет панель «Региональная безопасность: Беларусь 2027», где и представят новую структуру.

По данным источника, проект «Паспалітае рушэнне», выполнявший функции боевого крыла, будет полностью свернут. Причиной стали серьезные организационные просчеты и отсутствие стабильного финансирования.

Для новой структуры разработаны усиленные меры безопасности, включая использование криптографической связи и цифровых платформ. Особое внимание уделят созданию так называемых «спящих ячеек» на территории Белоруссии.

Ранее стало известно, что СБУ, ГУР Минобороны Украины и польская военная разведка совместно с белорусскими оппозиционерами обсуждают сценарии провокаций, которые могут сорвать совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025».